Marzano, pannelli decorativi in paese nel segno di San Trifone e della Madonna Dell’Abbondanza

MARZANO DI NOLA- Pannelli decorativi con una tecnica simile a quella dei murales abbelliranno le porte di accesso a Marzano, il centro del paese e uno dei quartieri storici nel segno della tradizione e della fede, raffigurando la Madonna dell’ Abbondanza e San Trifone, di cui proprio tra qualche giorno sarà celebrata la ricorrenza. A realizzarli, in una location come quella ai piedi delle Torre di Marzano sono stati oggi venticinque alunni della IV e V b “Indirizzo Arti Figurative” del Liceo Artistico “Sabatini-Menna” di Salerno, accompagnati in questo percorso alla scoperta delle bellezze della Campania dai docenti Salvatore Mansi e Giuseppe Mollo, con un fotografo ufficiale, Luigi Nostrale. Un progetto nato da tempo, con una fase preliminare caratterizzata da disegni e tecnica preparativa, esposta nel laboratorio allestito nelle sale comunali. Come ha spiegato il professore Mansi: ”

Non è la prima esperienza che facciamo sul territorio regionale. Perché il nostro intento è far conoscere le bellezze del territorio. I nostri giovani vanno all’ estero e spesso non conoscono quello di bello che sta sotto casa”. Così dall’incontro tra i docenti e il vicesindaco di Marzano, Carmine Vecchione, e’ nata l’idea di arricchire la comunità con questo pannelli decorativi che ne celebrassero la profonda devozione per i patroni e anche le tradizioni come il nocciolo. Idea subito condivisa dal sindaco di Marzano di Nola Franco Addeo, che questa mattina ha personalmente partecipato insieme al suo vice all’appuntamento.