Marzano di Nola, i Carabinieri sequestrano rifiuti speciali pericolosi contenenti amianto

Nell’ambito di mirati controlli, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Marzano di Nola, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, deferivano in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente, l’amministratore di una società edile per deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

Nello specifico, l’attività investigativa dei militari, ha permesso di accertare che l’imprenditore 50enne del Comune di Marzano, dedito al settore dell’edilizia, aveva depositato, sul nudo terreno all’interno della sua proprietà, circa 10 metri cubi di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, in assenza delle previste autorizzazioni.

Da un’attenta analisi dei rifiuti, provenienti da attività di demolizione e ristrutturazione di fabbricati, risultava, presumibilmente, una concentrazione di fibre di amianto, molto dannosa per la salute e per l’inquinamento dell’area. Pertanto, i Carabinieri ponevano sotto sequestro penale i rifiuti rinvenuti e l’area del deposito illecito in attesa delle verifiche tecniche.

Le attività di controllo, continueranno nei prossimi giorni a tutela dell’ambiente e della collettività.