Marzano, Addeo già brinda: sarà solo in corsa per la quarta volta

Addeo già può brindare al suo quarto mandato. Per il sindaco uscente sarà solo una questione di quorum. Alla scadenza delle dodici infatti nessuna lista alternativa era stata presentata alla segretaria del Comune di Marzano di Nola, dove per l’ennesima tornata elettorale sarà solo una la lista in campo.

In lista ci sono moltissime new entry. A partire da Addeo Michele, già brigadiere capo dei Carabinieri in congedo, Sorrentino Melinda, assessore uscente, Imma Corbisiero, studentessa universitaria di Agraria, Muto Alba, studentessa universitaria, Sepe Alessandro, consulente del lavoro, Vecchione Carmine, funzionario del Museo Archeologico di Nola, Grandi Italo, funzionario Regione Campania, Vecchione Vincenzo, consigliere uscente e dipendente Comunità Montana, Torino Raffaele, studente e commerciante. Per la lista anche un brindisi e la promessa di Addeo: saremo ancora un’amministrazione che mette al primo posto i servizi e mai il potere.

