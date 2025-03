Martusciello: “Non mi candiderò a Presidente della Regione Campania”

Le dichiarazioni di Fulvio Martusciello, europarlamentare e coordinatore di Forza Italia in Campania, durante il Consgresso cittadino di Battipaglia: «La mia priorità è offrire a Forza Italia un percorso sereno verso le elezioni regionali. Ho costruito in questi anni un partito al di sopra di ogni sospetto e in una fase in cui è giusto che ogni contesto venga chiarito senza interferenze ritengo doveroso contribuire a preservare il partito da ogni possibile elemento di attacco o strumentalizzazione, chiarendo che non rientro tra i possibili candidati alla presidenza della Regione Campania. Il mio impegno politico non cambia: continuerò a lavorare con determinazione per rafforzare Forza Italia e costruire un’alternativa solida per il futuro della Campania».

L’annuncio avviene in seguito all’arresto della sua più stretta collaboratrice, Lucia Simeone, coinvolta nell’inchiesta belga sulle presunte corruzioni legate ai lobbisti Huawei.