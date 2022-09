Martusciello presenta la squadra di Forza Italia. De Angelis guida Avellino

“Abbiamo messo in campo, in tutta la Campania, una classe dirigente nuova, diversa, radicata sui territori e rinnovata”. Così Fulvio Martusciello, europarlamentare di Forza Italia e coordinatore regionale in Campania, ha presentato il nuovo organigramma.

“Una squadra aperta che avrà, ancora, nuovi innesti che faranno nascere un esercito azzurro. La classe dirigente di un partito deve somigliare alla società che vuole rappresentare ed in questa logica abbiamo coinvolto i sindaci, i consiglieri comunali, donne e giovani, la società civile. Daremo così una mano al Presidente Berlusconi. Ora andiamo a vincere” ha detto Martusciello.

A Napoli città il coordinatore cittadino è Fulvio Martusciello. I vice coordinatori sono Ninni Magliulo, Mimmo Addattilo, Dino Troianiello, Massimo Scherillo e Giuseppe Pistone.

Alla organizzazione Enzo Perez e Marcello Galli. Responsabile donne è Alessandra Iannuccilli, responsabile Gianfranco Scuoccio. Il professore Riccardo Resciniti è responsabile dei Dipartimenti.

In provincia di Napoli i co-coordinatori provinciali sono Massimo Pelliccia (sindaco di Casalnuovo), Raffaele De Luca (Sindaco Trecase), Raffaele Barone (Sindaco San Paolo Belsito). Imma Nappi è responsabile politiche sociali, Olimpia Nappi responsabile donne, Giuseppe Palladino alla organizzazione e Gaetano Loffredo responsabile Giovani.

A Salerno i co-coordinatori provinciali sono Lucia Vuolo, Costabile Spinelli, Giuseppe Ruberto e Francesco Pastore. Il responsabile propaganda è Vittorio Acocella, responsabile donne è Federica Buono, il responsabile giovani Pietro Costabile.

A Caserta è Peppe Guida il coordinatore provinciale, Giampaolo Dello Vicario è Presidente Provinciale, Nello Spirito è coordinatore della campagna elettorale e responsabile cittadino. Responsabile donne è Maria Rosaria Gliottone, Martina natale la vice dei giovani.

Ad Avellino il coordinatore provinciale Carmine De Angelis, la coordinatrice cittadina è Anna Maria Vecchione, responsabile donne è Giuliana Franciosa, dei giovani è Michela Colucci, vice Nicolantonio Cavaliere.

A Benevento il coordinatore provinciale è Francesco Maria Rubano, coordinatore cittadino è Lucio Lonardo, alla organizzazione Tullia Savignano, responsabile casa ed edilizia e’ Stefania Romano, responsabile donne è Federica Selvaggio. Fiorenza Cennicola è responsabile dei giovani, Alessio Errico il vice.

Per il regionale Massimo Grimaldi, consigliere regionale è vice vicario, gli altri vice Roberto Celano (delega Enti Locali), Isabella Adinolfi (europarlamentare con delega alla propaganda), Annarita Patriarca (capogruppo regione Campania), Francesco Rubano, Franco Silvestro.

Il professore Pasquale Perrone Filardi è responsabile dei Dipartimenti, Carla Ciccarelli e’ responsabile regionale donne, Maria Vivolo è responsabile del Dipartimento sviluppo aree interne, Giuseppe De Gregorio è responsabile del Dipartimento Sicurezza, Nello Di Nardo è responsabile dei club, Isidoro Orabona è responsabile dei seniores, Bianca D’angelo è responsabile regionale delle Politiche sociali, Gabriele Esposito è responsabile del Dipartimento Giustizia, Yoselita Ruggiero Malagni è responsabile Pari Opportunità. Michele Vitiello è responsabile regionale giovani, la vice Gina De Simone e Ciro Vinaccia consigliere nazionale.