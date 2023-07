Martusciello: “Ines Fruncillo mai stata in Forza Italia”

L’eurodeputato Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia, sconfessa il senatore Antonio Iannone, commissario regionale e provinciale di Fratelli d’Italia e Ines Fruncillo.

Martusciello, dopo aver letto le dichiarazioni di Iannone, con le quali è stato annunciato il passaggio della Fruncillo dagli azzurri al partito del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha voluto sottolineare un dato: “Ines Fruncillo – ha detto l’eurodeputato – non ha mai militato in Forza Italia. La sua appartenza al centro destra risale ai tempi del Popolo della Libertà. Quando ha chiesto di far parte del nostro partito, abbiamo detto no grazie, perché eravamo consapevoli che non avrebbe apportato nulla alla nostra causa”.