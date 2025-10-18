Martusciello: Festa non sara’ candidato del centrodestra alle comunali del 2026 ad Avellino

AVELLINO- “Il tema delle amministrative del 2026 e’ chiaro. Io posso dire che il centrodestra non candiderà mai Festa, per esempio a sindaco di Avellino. Se volessimo, se vogliamo dirla in questo modo, possiamo dirlo. Il centrodestra ha bisogno di chiarezza, di costruire un percorso, quindi Festa decide di candidarsi in una civica perché la lista di “Cirielli presidente” e’ una lista civica, fa una scelta”. Il segretario regionale di Forza Italia Fulvio Martusciello ha risposto così alle domande sulla candidatura nelle fila degli azzurri alle Regionali di Laura Nargi e di quello che e’ un percorso che potrebbe portare anche alle amministrative del 2026. Cautela e nessuna fuga in avanti su Nargi ma due certezze. Non sara’ Festa il candidato del centrodestra e basta con il finto civismo. Agli avellinesi dovra’ essere offerta una sfida politica: “Laura Nargi spero si candidi in un partito. Ed e’ un ragionamento naturalmente diverso. Penso che Avellino debba nel 2026 fare scelte politiche. E’ il tempo di finirla con il finto civismo, abbiamo sbagliato anche noi nella scorsa elezione comunale a tentare le operazioni di questo genere. E’ giusto che il cittadino di questa città possa scegliere fra due posizioni: tra il centrodestra e la sinistra-centro”.