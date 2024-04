Martusciello dice no alla candidatura di Cosimo Sibilia. La replica: “Sue dichiarazioni stupefacenti”

Il clima elettorale si fa sempre più denso in vista delle elezioni imminenti in città. Mentre nel centrodestra non si è ancora giunti a una decisione definitiva, una nota del coordinatore regionale di Forza Italia, Fulvio Martisciello, spegne senza remore l’ipotesi di una candidatura a sindaco di Cosimo Sibilia, che era stata accennata nei giorni precedenti: “Basta con le proposte riciclate, chi ha tradito una volta tradirà sempre”, afferma categorico.

La risposta dell’ex Presidente della Provincia non si fa attendere. “Le dichiarazioni del coordinatore regionale di Forza Italia continuano, come suo solito, a sorprendermi – tuona Sibilia -. Non comprendo come ancora una volta il mio nome possa essere strumentalizzato da un individuo che negli anni si è distinto per risultati deludenti per il suo partito. È evidente lo sforzo che sta facendo per portare al fallimento la coalizione di centrodestra ad Avellino, impedendo qualsiasi intesa politica tra i partiti al potere che dovrebbero confrontarsi senza interferenze esterne da parte di chi non rappresenta neanche il suo partito a livello nazionale. È ovvio che non ho mai proposto la mia candidatura per la carica di sindaco nella città capoluogo, nonostante abbia ricevuto numerosi attestati di stima da vari esponenti politici e cittadini. A conferma di ciò, ricordo che l’unica iniziativa politica a cui ho partecipato è stata la presentazione della candidatura a sindaco del mio amico Lazzaro Iandolo”, conclude l’ex parlamentare.