Maria Pallini, Impegno Civico: “Proposta del centrodestra di abolire reddito di cittadinanza è follia”

“In questa fase di grande difficoltà per i cittadini, sarebbe folle abolire il reddito di cittadinanza come invece sta proponendo il centrodestra. Il Rdc rappresenta una misura di protezione sociale importante soprattutto per le fasce fragili di popolazione. Penso alle persone inabili al lavoro. Poi è chiaro, come ribadito più volte dal Ministro Di Maio, che servono dei correttivi ma questo non vuol dire eliminarlo”, così in una nota la deputata Maria Pallini, esponente di Impegno Civico.

“Tra l’altro, non si comprende come mai nessuno si occupi di capire cosa non abbia funzionato nel rilancio dei Centri per l’Impiego. Affermare poi che bisogna abolire il rdc perché ci sono state delle truffe è pura propaganda. Per migliorare questa misura occorre, da una parte, aumentare i controlli e, dall’altra, mettere in contatto diretto imprenditore e percettore. Ed è ciò che Impegno Civico intende fare all’interno della coalizione progressista”, conclude Pallini, candidata nei collegi plurinominali Campania 2-P02 e Campania 2-P01.