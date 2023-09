Mare Fuori, riprese a pochi passi dall’Irpinia: fan entusiasti per Rosa e Carmine

LIVERI- Una scena di “Mare Fuori 4” girata a pochi chilometri dalla provincia di Avellino. Qualche giorno fa infatti la troupe e alcuni dei protagonisti della seguitissima serie tv Rai, diretta da Ivan Silvestrini, hanno girato diverse scene a Liveri, nei pressi del Santuario di Santa Maria a Parete.

Fan in delirio per Rosa Ricci (Maria Esposito) e Carmine (Massimiliano Caiazzo) e grande entusiasmo per una serie che ha attirato milioni di telespettatori in tutto il mondo. Tra i più entusiasta per questa grande “vetrina” offerta alla comunità napoletana al confine con Marzano di Nola, il primo cittadino Raffaele Coppola:

“Sin da Bambino sognavo di far conoscere il Santuario di Santa Maria a Parete a livello Nazionale ed Internazionale.

Sembrava impossibile, ma adesso grazie al Nostro Lavoro questo sogno diventerà Realtà. Mare Fuori è la Serie TV del momento, seguita da milioni di persone in Giro per il Mondo. Appena sarà trasmessa la puntata girata qui, Liveri avrà la Visibilità che Merita. Grazie a tutti, questo successo appartiene a tutti noi. Viva Liveri”.