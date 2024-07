Marcialonga Mercogliano-Montevergine: in gara oltre 600 atleti nazionali e internazionali

Nel pomeriggio di ieri si è svolta la 26° edizione della marcialonga che da Mercogliano porta al Santuario di Montevergine per una distanza di circa 16 chilometri e con un dislivello di quasi 800 metri. Alla manifestazione sportiva hanno partecipato più di 600 atleti nazionali e internazionali, oltre alle squadre più rappresentative della Campania e dei Corpi Militari. I Vigili del Fuoco di Avellino, come avviene già da molti anni, hanno curato la sicurezza della gara con un’autovettura che ha fatto da apripista e una che ha chiuso la gara e con due ciclisti del gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco di Avellino che hanno preceduto gli atleti.

Per il Comando di via Zigarelli hanno gareggiato il Funzionario Nicola Petracca che è riuscito a portare a termine il percorso in poco più di due ore e il Vigile Giuseppe Catalano risultato vincitore della categoria SM40. Mentre per il Comando di Caserta il vigile Carmine Quercia è risultato vincitore della categoria SM 45 e il Capo Reparto Pietro Capasso ha ottenuto un ottimo piazzamento. Il servizio documentazione del Comando di via Zigarelli ha curato la documentazione dell’intera gara.