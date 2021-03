Politica Maraia (M5S): “Si garantisca la vaccinazione al personale scolastico che opera fuori regione” 7 Marzo 2021

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il comunicato dell’onorevole Generoso Maraia (M5S) inviato al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca perché si garantisca la vaccinazione al personale scolastico che opera fuori regione

“Anche se il personale scolastico rientra tra le categorie individuate

dal Piano Strategico per la vaccinazione contro il Covid-19 come

prioritarie, si è creato un dubbio interpretativo su quei soggetti la

cui regione di residenza è differente da quella in cui svolgono la

docenza, soprattutto per i pendolari”.

“La questione è stata risolta grazie ad una decisione della Conferenza delle Regioni che, nella seduta del 20 febbraio 2021, ha stabilito che è “necessario che ogni Regione sia messa nelle condizioni di poter garantire la vaccinazione ai propri insegnanti residenti ed assistiti, indipendentemente dalla Regione in cui prestano servizio”.

“Non è quindi rilevante la Regione nella quale si lavora, ma con il termine “assistiti” si garantisce il diritto all’inoculazione a tutto il personale residente nella Regione”.

“Mi auguro che il Presidente De Luca si adoperi perché tutti gli enti

sanitari regionali si adeguino e garantiscano la vaccinazione al

personale docente residente che opera fuori regione in modo da integrare

il registro degli aventi diritto con i soggetti in questione, ad esempio

utilizzando l’istituto dell’autocertificazione come avviene in altre

regioni”.

“Non è accettabile che, a causa di una problematica di carattere

burocratico, si corra il rischio che numerosi soggetti pronti a

vaccinarsi possano desistere o addirittura vedere il loro diritto

negato”.