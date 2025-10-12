Manovre salvavita in piazza: come intervenire in caso di soffocamento nei bambini

Una mattinata di grande partecipazione quella di oggi lungo Corso Vittorio Emanuele ad Avellino, dove i pediatri dell’Azienda Moscati – guidati dal direttore dell’Unità Operativa di Pediatria, Edoardo Ponticiello – insieme ai colleghi della Simeup (tra gli altri, Giuseppe Furcolo, direttore della Pediatria dell’ospedale di Nola e Federica Santaniello, direttore della Pediatria dell’ospedale di Sarno), hanno incontrato i cittadini per spiegare e dimostrare le manovre di disostruzione delle vie aeree nei bambini. I professionisti hanno illustrato, con semplicità e passione, come intervenire correttamente in caso di ostruzione da corpo estraneo, mostrando passo dopo passo le tecniche di pronto intervento su appositi manichini e coinvolgendo i tanti cittadini interessati in esercitazioni.

E anche il Direttore Generale del Moscati, Germano Perito, non ha resistito alla prova pratica: manichino alla mano, ha voluto cimentarsi personalmente nella manovra salvavita. Un gesto simbolico, ma concreto per sottolineare l’importanza di diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza. Una mattinata utile, partecipata e ricca di sorrisi, che ha trasformato la formazione in un momento di condivisione e consapevolezza.