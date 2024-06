Manocalzati, rubati gli ex voto a San Marco: comunità sotto choc

Questa notte, nella Chiesa di San Marco Evangelista di Manocalzati (AV), dei ladri – per ora ignoti – hanno rubato – fortunatamente solo in minima parte, probabilmente perché disturbati durante l’azione delittuosa e messi in fuga – alcuni dei monili in oro e dei preziosi donati dalla comunità al Santo Patrono San Marco Evangelista.

I malfattori sono riusciti a scardinare ed aprire una delle casseforti dove erano custoditi i preziosi. Il sistema di allarme è risultato funzionante ma sono in corso serrati accertamenti sull’ultima disattivazione con codice di sblocco.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Avellino e della Stazione di Atripalda stanno conducendo le prime indagini, sia sul piano tecnico che scientifico, alla ricerca di eventuali segni di effrazione o forzatura alla porta della sagrestia che sembrano allo stato assenti, oltre a visionare le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti in zona.