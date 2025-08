Manocalzati Experience, volo in mongolfiera e spettacoli per i più piccoli

Questa sera, venerdì 1 agosto, a partire dalle ore 19:00, il Comune di Manocalzati invita grandi e piccini a vivere una serata all’insegna della magia, della fantasia e dell’avventura. Nell’ambito della rassegna “Manocalzati Experience”, i riflettori si accendono su un evento, totalmente gratuito, pensato per i bambini, con un ospite d’eccezione: la mongolfiera.

I partecipanti avranno l’occasione di salire a bordo di questo affascinante mezzo volante, simbolo di libertà e immaginazione, per un’esperienza che li porterà, almeno con lo sguardo e il cuore, sopra le nuvole. Un’occasione per guardare il mondo con occhi nuovi, scoprendo che a volte basta cambiare prospettiva per vivere un’avventura straordinaria.

Il punto di ritrovo è il campo sportivo di Manocalzati, raggiungibile comodamente grazie a una navetta gratuita in partenza da Piazza “Fiorentino Sullo”. Dopo il suggestivo viaggio sospesi tra terra e cielo, la serata proseguirà proprio in Piazza Sullo, dove prenderà vita una rappresentazione teatrale ispirata a Il Piccolo Principe, a cura della compagnia “Ma dove vivono i cartoni”.

Tra palloncini modellabili, spettacoli, animazione e profumi invitanti dello street food, l’atmosfera sarà quella di un sogno condiviso, dove ogni bambino potrà sentirsi protagonista.

Un’occasione imperdibile per chi desidera regalare ai più piccoli, e forse anche a sé stesso, una serata tra fiaba e realtà.