Manocalzati, i Carabinieri soccorrono un cagnolino ferito sulla strada

I Carabinieri della Stazione di Atripalda sono intervenuti a Manocalzati, in via Appia, in seguito alla segnalazione di un cagnolino ferito che giaceva sulla carreggiata, costituendo un pericolo per la circolazione stradale e per la propria incolumità.

I militari hanno subito messo in sicurezza l’animale e ripristinato la viabilità, quindi hanno richiesto l’intervento di personale veterinario, che gli ha prestato le prime cure, per poi trasferirlo in un centro di soccorso per ulteriori accertamenti e trattamenti.