Manifesti nei licei avellinesi, Perrotta (Libera): non rappresentano studenti e scuole

AVELLINO- “Gli slogan pubblicati non rappresentano gli studenti delle scuole dove abbiamo promosso tanti incontri e laboratori ma diventa fondamentale far sentire la propria voce, promuovere un percorso culturale, alla vigilia degli 80 anni della Liberazione, su cosa significhi l’antifascismo”. Davide Perrotta, referente di Libera, ha commentato cosi’ in un passaggio del suo intervento alla settima edizione del Premio Campanello, la vicenda delle immagini pubblicate dal “Blocco Studentesco”: “Sono storture da combattere mentre noi abbiamo voglia di continuare a raccontare storie di bellezza come il podcast sul tema della libertà realizzato dagli studenti del Colletta”.