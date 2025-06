Manifestazione nazionale per Gaza, De Luca: “Si passi dai sospiri agli atti concreti”

“Abbiamo portato, oggi, alla manifestazione a Roma, due immagini insieme: i bambini massacrati a Gaza, dove è in atto un genocidio, e Yitzhak Rabin, il presidente israeliano che fu assassinato per aver voluto un accordo di pace coi palestinesi. È necessario difendere fino in fondo la linea dei due stati e due popoli, esattamente quello che sta cancellando quel criminale di guerra di Netanyahu.

Continueremo a lavorare sulla nostra linea, quella che con la manifestazione per la pace del 28 ottobre 2022 a piazza del Plebiscito (50mila giovani) e del concerto del 1° febbraio scorso al Duomo di Napoli, abbiamo sempre portato avanti: cessate il fuoco subito. Fermare il bagno di sangue e costruire le condizioni per la pace è l’unica strada.

Ci auguriamo che anche grazie alla grande partecipazione di oggi a Roma si passi dai sospiri agli atti politici concreti”. Così il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.