Mandamento Baianese: carabinieri intensificano i controlli

Nel corso dell’ultimo weekend appena trascorso – in aderenza alle direttive impartite dal Prefetto di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso e dal Comando Provinciale Carabinieri di Avellino – sono proseguiti senza soluzione di continuità, i controlli eseguiti dalla Compagnia diBaiano che hanno interessato principalmente, i territori di Mugnano del Cardinale e quello di Baiano.

I servizi svolti, sia nelle ore diurne che notturne nei due comuni, hanno visto l’impiego complessivo di 6 pattuglie, che hanno naturalmente cinturato anche i comuni limitrofi.

L’azione dei militari ha permesso di procedere al controllo degli occupanti di oltre 50 veicoli, molti dei quali sottoposti a perquisizione personale e veicolare.

Un 30enne irpino è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino perché sorpreso alla guida di una autovettura, senza aver conseguito la patente di guida. Il veicolo veniva sottoposto a sequestro perché sprovvisto di copertura assicurativa.

Invece per un 45enne della provincia di Napoli, che all’atto del controllo esibiva una patente di guida falsa: oltre alla denuncia all’Autorità giudiziaria, per non aver mai conseguito la patente di guida e la sanzione amministrativa prevista, per guida con patente mai conseguita, è stato proposto per l’emissione del Foglio di Via Obbligatorio per il comune di Mugnano del Cardinale.

Nel corso dei controlli sono state elevate svariate contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada e controllate alcune attività commerciali.

Tali servizi proseguiranno anche nei prossimi giorni in tutta la provincia, senza soluzione di continuità, per garantire sicurezza e tranquillità ai cittadini per questo periodo estivo.