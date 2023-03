Mancato affidamento servizio navetta per Stazione Afragola, Insieme per Avellino e l’Irpinia chiede chiarimenti alla Regione

Si riporta il seguente comunicato del movimento Insieme per Avellino e l’Irpinia.

Dopo il nostro comunicato stampa dello scorso venerdì 3 Marzo in cui si chiedeva un maggior numero di corse per il servizio navetta andata e ritorno per la stazione alta velocità di Afragola (Napoli) ci è stata inviata una importante ed interessante

documentazione da parte della Bartolini Autoservizi dove si chiede la disponibilità ad espletare tale servizio con un maggior numero di corse e prevedendo in un certo lasso di tempo un tot numero di viaggiatori.

Stranamente questa richiesta non sarebbe stata evasa dagli uffici regionali da circa 5 mesi, visto che è stata inoltrata il 14/11/2022.

Pertanto si chiede :

– alla Regione Campania di far pervenire risposta nel più breve tempo possibile su questa vicenda e di venire incontro alle esigenze di tanti pendolari, tra studenti e lavoratori, che raggiungono in poche ore con l’alta velocità le principali città italiane

– ai comuni sopra citati di sollecitare la regione stessa a fare chiarezza su quanto accaduto e a chiedere con fermezza tale servizio.

Per quanto ci riguarda, in mancanza di risposte entro 30 giorni dalla presente, saremo pronti ad altre iniziative eclatanti al fine di tutelare la cittadinanza che ogni giorno fa sacrifici non da poco per raggiungere le mete prefissate ma non avendo a quanto pare un servizio proporzionato ad esigenze tangibili : siamo pronti e disponibili a mostrare commenti sui social di tante persone indignate per quanto sta accadendo da fin troppo tempo. L’Irpinia non può e non deve rimanere esclusa, lo auspichiamo.