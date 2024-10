Mamma e fratello di Zeppetelli: “Ringraziamo la grande professionalità dell’ Avvocato Fucci”

Queste le parole della Signora Assunta Marro, mamma di Nicola Zeppetelli, e di Francesco Zeppetelli, fratello di Nicola Zeppetelli dopo la sentenza di appello di ieri: “Vogliamo ringraziare pubblicamente l’ Avvocato Vittorio Fucci per il risultato confermato oggi in Appello in relazione all’ omicidio del nostro Nicola. L’ Avvocato Fucci con grande professionalità e umanità ha cercato, sin da quando è stato nominato, attraverso la sua infinita competenza di rimediare alle carenze di indagine dovute ad un confflitto di competenza tra la Procura della Repubblica di Avellino e la Procura Distrettuale Antimafia di Napoli, che ha portato poi la Procura di Avellino a non contestare nel capo di imputazione le aggravanti della crudeltà, dei futili motivi e della premeditazione, permettendo agli imputati di procedere con il giudizio abbreviato, che determina a prescindere dall’ esito del processo lo sconto di 1/3 della pena decisa dal giudice. Nonostante tutto ciò però l’ Avvocato Fucci ha combattuto con tutto se stesso ed è riuscito, a seguito di una brillante discussione, a far condannare in primo grado Maglione a 24 anni, ridotti a 16 per la scelta del rito, e Moscatiello a 18 anni, ridotti a 12 per la scelta del rito, condanne che oggi sono state grosso modo confermate totalmente grazie sia all’ eccellente discussione dell’ Avvocato Fucci davanti alla Corte D’ Assise D’ Appello sia alla successive memorie di replica che l’ Avvocato ha presentato in risposta a tutte le cose non veritiere dette dai difensori degli imputati. Si chiude finalmente questa vicenda con il pieno riconoscimento di responsabilità dei due assassini, nonostante qualcuno volesse minimizzare il fatto. Grazie per l’ eccellente lavoro svolto, Nicola purtroppo non ritornerà più e questo mi addolora in eterno, ma oggi è stata fatta giustizia rispetto a quanto abbiamo subito.”