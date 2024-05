Maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate: 60enne arrestato

I Carabinieri della Stazione di Paternopoli hanno tratto in arresto un 60enne della provincia di Napoli, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla competente Autorità Giudiziaria per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali gravi ai danni dell’ex compagna.

Nel pomeriggio di ieri l’uomo (che tali reati già si trovava detenuto agli arresti domiciliari presso un’abitazione di San Mango Sul Calore) è stato tradotto alla Casa Circondariale di Avellino, dovendo espiare la pena di oltre due anni di reclusione.