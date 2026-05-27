Maltrattamenti, il Gip dice no all’allontanamento per un 59enne

HINTERLAND- Un solo episodio di violenza nell’ambito di venti anni di convivenza, turbolenta ma senza gravi indizi ed elementi che potessero ricondurre ad una ipotesi di maltrattamenti in famiglia. Per questo motivo, un difetto di esigenze cautelari, il Gip del Tribunale di Avellino ha accolto la richiesta della difesa di un cinquantanovenne di un paese dell’hinterland avellinese, l’avvocato Raffaele Petrillo, rigettando la richiesta di misura avanzata dalla Procura e non convalidando il provvedimento adottato dai Carabinieri d’urgenza il 24 maggio scorso, quando la donna era stata colpita dal marito in preda ai fumi dell’alcol, prima con schiaffi e poi con calci. La stessa avrebbe denunciato venti anni di contrasti con il coniuge. Nei quali però non ci sarebbero stati altri casi di violenza come quello avvenuto qualche giorno fa. Circostanze che non hanno consentito di inquadrare in una condotta abituale come quella dei maltrattamenti in famiglia la vicenda. Per cui nessun provvedimento adottato dal giudice nei confronti del cinquantanovenne.