Maltrattamenti in famiglia, violenza contro gli anziani genitori: fissato il rito abbreviato

AIELLO DEL SABATO- Maltrattamenti agli anziani genitori, fissato davanti al Gip del Tribunale di Avellino Antonio Sicuranza il processo con rito abbreviato per un cinquantenne accusato di aver avuto comportamenti violenti nei confronti degli anziani genitori. G.R, queste le iniziali dell’ indagato (attualmente in carcere per la violazione delle misure applicate nei suoi confronti), difeso dal penalista Carmine Pascarosa, dovrà comparire il 16 settembre davanti al Gup del Tribunale di Avellino Antonio Sicuranza. La difesa era riuscita ad ottenere, qualche giorno fa, l’incidente probatorio, quello celebrato davanti al Gip Pasquale Cerrone a seguito di annullamento da parte della Corte di Cassazione dell’ordinanza che aveva denegato l’ammissione dello stesso. Sono state ascoltate le persone offese – marito e moglie ( genitori dell’ imputato attualmente in carcere ), che erano presenti e si sono sottoposti all’esame. Ora si attende la decisione del Gup rispetto alla vicenda emersa dalle indagini dei Carabinieri di Aiello del Sabato.