Maltrattamenti in famiglia, assolto dalle accuse un cinquantottenne di un comune dell’hinterland avellinese

AVELLINO – Assolto dall’accusa di maltrattamenti ai danni della moglie “perche’ il fatto non sussiste”. Questa la decisione dei giudici del Tribunale collegiale di Avellino nei confronti di un cinquantottenne di un piccolo centro dell’hinterland avellinese, difeso dall’ avvocato Raffaele Petrillo. L’ imputato era stato sottoposto anche per sei mesi alla misura dell’ allontanamento dall’ abitazione familiare.

LE ACCUSE

Il cinquantottenne era finito sotto processo per maltrattamenti in famiglia, quelli ai danni della moglie, nei confronti della quale avrebbe assunto “un atteggiamento violento minaccioso e

aggressivo, innescato dall’uso di sostanze alcoliche”. Avrebbe perpetrato quotidianamente violenze psicologiche,

ingiurie e minacce, anche in presenza della figlia minorenne. Aggressioni verbali e anche spesso percosse, procurandogli lesioni per cui la donna non si sarebbe rivolta alle cure dei sanitari per paura di ritorsione e tentando di salvaguardare la famiglia. Ci sono anche degli episodi specifici. A partire da quello dell’otto gennaio 2022, quando avrebbero urlato contro la donna per gelosia, a causa del telefonino e gli avrebbe lanciato contro lo stendino. Il 10 settembre del 2023 e il 27 dicembre del 2023 rivolgendo alla donna parole offensive alla presenza della figlia.

IL PROCESSO

L’istruttoria dibattimentale non ha fatto emergere (ovviamente bisognerà attendere il deposito dei motivi della sentenza fissato in 90 giorni) e soprattutto confermare le accuse nei confronti dell’ uomo. Nella sua discussione finale il legale dell’imputato, l’avvocato Petrillo, ha sostenuto come non si trattasse di una condotta abituale da parte del cinquantottenne, che agli atti non c’erano referti medici che attestassero le percosse ricevute e che gli episodi contestati erano avvenuti in modalità diverse da quelle descritte e contestate dall’accusa.