“Non uscite di casa se non per necessità. Ho dato disposizione ai Vigili di intervenire a richieste di aiuto e ho chiesto al Prefetto, che si è mobilitato con prontezza prima che glielo chiedessi, di utilizzare le Forze di Polizia in città. I Vigili sono sempre pronti e generosamente disponibili”.

E’ l’appello che rivolge il sindaco di Benevento Clemente Mastella ai suoi concittadini.