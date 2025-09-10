Maltempo, la Protezione Civile innalza il livello di criticità

La Protezione Civile della Regione Campania ha comunicato l’innalzamento del livello di allerta meteo da giallo ad arancione a partire dalle ore 14 di oggi, mercoledì 10 settembre, per le zone 1, 2 e 3: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Alto Volturno e Matese; Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini. Sul resto della regione permane il livello giallo.

L’allerta, prorogata contestualmente fino alle ore 14 di domani, giovedì 11 settembre, prevede precipitazioni a carattere di rovescio o temporale con possibili episodi di forte intensità e rapida evoluzione. Non si escludono fulmini, grandinate e raffiche di vento.

Tra le conseguenze possibili si segnalano allagamenti, innalzamenti dei corsi d’acqua minori, ruscellamenti con trasporto di materiale, rigurgiti dei sistemi di smaltimento, cadute massi e fenomeni franosi.

Ai sindaci è richiesto di mantenere attivi i Centri Operativi Comunali e di adottare tutte le misure previste dai piani di protezione civile, inclusi il monitoraggio del verde pubblico e delle strutture esposte alle raffiche di vento e al moto ondoso.