Folate di vento e pioggia, cinquanta interventi dei caschi rossi in Irpinia

AVELLINO- Un bollettino di disagi e danni consistenti quello causato dalle forti folate di vento che stanno imperversando su tutta la nostra provincia. I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Avellino sono stati impegnati in circa una cinquantina di interventi di soccorso riguardanti essenzialmete caduta di alberi, rami e danni d’acqua in genere. La sala operativa del Comando di via Zigarelli è stata oggetto di centinaia di chiamate di soccorso riguardanti queste tipologie d’intervento, e ha impegnato tutte le squadre disponibili presso la sede centrale e tutte e cinque le sedi distaccate, facendo ricorso al richiamo di personale libero dal servizio per rafforzare il dispositivo di soccorso. Gli interventi più rilevanti sono stati effettuati in città e su tutto il territorio provinciale, tra cui segnaliamo la caduta di rami ed alberi in diversi punti della strada Statale 88 che collega il capoluogo a Benevento, ad Altavilla Irpina, Bisaccia, Montemarano, Roccabascerana, Montemiletto, Montefredane, Cervinara, Montoro, Torella Dei Lombardi, Capriglia Irpina, Montecalvo Irpino, Grottolella, Contrada, Forino, e tanti anche in città tra cui vi segnaliamo la caduta di un grosso ramo nel piazzale antistante un istituto scolastico di via Morelli e Silvati, che per fortuna ha danneggiato solo un’autovettura in sosta e nessun danno alle persone. Ancora in questo momento tutte le squadre lavorano per far fronte alle tante chiamate che ancora pervengono presso il Comando dei vigili del Fuoco.