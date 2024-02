Maltempo, disagi su diverse strade: Creta allagata

É stata indicata più volte e da diverse amministrazioni arianesi quale possibile alternativa alla Statale 90 per bypassare il traffico di Cardito ma per via Creta non è mai stata trovata una soluzione definitiva e continua ad essere intervallata da buche, avvallamenti e smottamenti, oltre al fatto che resta una strada con carreggiata stretta in diversi punti, tanto da non consentire il transito a due auto contemporaneamente in entrambi i sensi di marcia. Nel 2022 l’ultimo intervento di manutenzione.

Oggi poi, a causa delle piogge intense della notte e della mattinata, risulta allagata e pericolosa in diversi punti. E proprio oggi quella strada “alternativa” tra Ariano Irpino e Melito Irpino poteva essere molto utile visto il caos presente a Cardito tra maltempo, lavori di scavo per la rete fognaria e, purtroppo, consueto traffico intenso nelle ore di punta, in particolare in orario di entrata a scuola. Per non parlare del manto stradale di via Cardito ridotto, oramai, a colabrodo.

Ed a proposito di scuola da segnalare l’allagamento anche del piazzale di Piano della Croce dove vi sono diversi plessi scolastici, sembra a causa di una mancata manutenzione alle grate di scolo delle acque piovane. Grandi disagi per centinaia di studenti.

Allagamenti vengono segnalati anche in località Casone, sempre ad Ariano nei pressi dello svincolo della variante Manna-Tre Torri che porta a contrada Orneta ed al cantiere per la Stazione Hirpinia.

E per fortuna che l’inverno si è fatto sentire poco quest’anno limitando questo tipo di disagi per la popolazione e gli automobilisti.

Insomma se da un lato il cambiamento di clima preoccupa e spaventa per le possibili conseguenze sull’ecosistema dall’altro lato ci consente di vivere con meno problemi visto che questi territori alla prima allerta meteo gialla vanno in affanno.