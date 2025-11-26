Maltempo, cinquanta interventi dei caschi rossi nelle ultime ore in tutta l’Irpinia

AVELLINO- Cinquanta interventi dei caschi rossi del Comando Provinciale di Avellino nelle ultime ore. A causa dell’allerta meteo che sta interessando la Campania, il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino è stato impegnato nelle ultime ore in circa 50 interventi di varia natura su tutto il territorio provinciale. Le squadre hanno operato per gestire numerose criticità dovute al maltempo, tra cui: danni d’acqua, alberi pericolanti o caduti, intonaci e grondaie instabili, infiltrazioni, lamiere pericolanti, cedimenti del terreno, voragini stradali e crolli strutturali. Si segnalano inoltre interventi per incendi di canne fumarie, recuperi di autovetture e incendio di un furgone. A documentare la giornata dei caschi rossi alle prese con i danni del maltempo alcune immagini relative agli interventi effettuati nelle ultime ore: Caduta albero in via Taverna Campanile – Monteforte Irpino; Gazebo pericolante in via Arcella – Atripalda; Recupero autovettura sulla SP 88 – Grottolella

Incendio furgone sulla SS Ofantina – Morra De Sanctis. Il Comando continua a monitorare l’evolversi della situazione garantendo, come sempre, il massimo impegno per la sicurezza della popolazione.