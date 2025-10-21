Maltempo, allerta per temporali fino a stasera

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un’allerta meteo di livello giallo per temporali, valida a partire dalle ore 13:00 di oggi, martedì 21 ottobre, e fino alle 23:59, salvo eventuali proroghe.

L’allerta riguarda tutta la regione, ad esclusione di Alta Irpinia, Sannio e Tanagro.

Secondo il bollettino regionale, sono possibili rovesci e temporali improvvisi e intensi, anche se di breve durata, accompagnati da fulmini, grandinate e raffiche di vento.

Sul piano del rischio idrogeologico, la Protezione Civile raccomanda la massima attenzione per la possibile formazione di allagamenti, esondazioni, caduta massi e frane.

Agli enti locali viene richiesto di attivare i Centri Operativi Comunali e mettere in campo tutte le misure necessarie per prevenire e contrastare i rischi legati alle condizioni meteorologiche avverse.

Si invita inoltre a verificare la stabilità del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni del vento, e a prestare prudenza negli spostamenti durante i fenomeni temporaleschi.

L’allerta terminerà alle 23:59 di oggi, salvo proroghe in base all’evoluzione del quadro meteorologico.