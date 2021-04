Malore in casa, muore maresciallo irpino in pensione

Malore in casa, trovato morto dopo una settimana un militare in pensione originario di Fontanarosa. Sono stati i vicini di casa a chiamare i soccorsi in via Valvasone a Casarsa. Non vedevano da diversi giorni Ciriaco Petroccione, 68 anni, maresciallo dell’esercito in congedo.

La squadra dei vigili del fuoco è riuscita a entrare in casa da una finestra. Per il pensionato non c’era più nulla da fare. I primi accertamenti sono stati affidati ai carabinieri della stazione di Fiume Veneto e Casarsa. L’esame esterno del cadavere, condotto al medico legale Lucio Bomben, ha rivelato che la morte era avvenuta per cause naturali. Lo stato di decomposizione del cadavere lascia supporre che il decesso sia avvenuto una settimana fa.

Per poter confermare l’identità del morto servirà un test del Dna. La salma, su disposizione del pm Monica Carraturo, è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone.