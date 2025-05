“MalAmore”: Giulia Schiavo e Simone Susinna in un film Intenso che scava nell’anima

Dall’8 maggio al cinema l’opera prima di Francesca Schirru, un film che promette di unire la tensione del crime alla profondità emotiva, invitando il pubblico a riflettere sulle dinamiche del potere e la forza dei sentimenti.

Roma, 6 maggio 2025 – Appassionati di cinema, preparatevi: l’8 maggio debutta nelle sale italiane “MalAmore”, distribuito da 01 Distribution. Il film, che segna l’esordio alla regia di un lungometraggio per Francesca Schirru, vede protagonisti Giulia Schiavo, apprezzata ne “Il patriarca”, e Simone Susinna, noto al grande pubblico per la saga di “365 giorni”. L’opera si preannuncia come un melò avvincente, innestato nel mondo oscuro della criminalità organizzata, capace di intrattenere e al contempo stimolare una profonda riflessione.

https://www.youtube.com/embed/PyG4HVIeE9Q?si=gt7rVgSsDoYxEXQv

La trama segue la tormentata storia di Mary (Giulia Schiavo), una giovane donna invischiata in una relazione tossica e opprimente con Nunzio (Simone Susinna), figura di spicco nel panorama criminale, a sua volta sposato con la capoclan Carmela (Antonella Carone, già vista in “Spaccapietre”). L’incontro con Giulio (Simon Grechi, noto per “Tutti pazzi per amore 2”), insegnante di equitazione e figura esterna a quel mondo corrotto, accende in Mary la speranza e la spinge a cercare una via di fuga. Questo tentativo di liberazione la porterà inevitabilmente in rotta di collisione con Nunzio e il suo ambiente, scatenando una serie di eventi ad alta tensione.

“MalAmore” non è solo una storia di amore e crimine, ma un’esplorazione, come sottolinea la regista Francesca Schirru, della “capacità dell’amore e dell’amicizia di resistere in contesti corrotti”. Il film si addentra nelle “dinamiche disfunzionali e ‘tossiche’ che emergono oggi con forza anche nelle relazioni interpersonali più intime”, utilizzando la cornice del genere per raccontare “un mondo cinico e spietato” dove i sentimenti autentici possono diventare veri e propri “elementi sovversivi”. L’obiettivo è chiaro: coinvolgere lo spettatore in un viaggio emozionante che lo porti a interrogarsi sulla natura del potere, della sopraffazione e sulla forza rivoluzionaria dell’amore e dell’amicizia.

Prodotto da Altre Storie con Rai Cinema – con Cesare Fragnelli come produttore e il supporto di Alessandro Contessa – il film è stato scritto dalla stessa Francesca Schirru insieme a Cesare Fragnelli. Il cast è ulteriormente arricchito da figure come Antonio Orlando (“Il traditore”, “Esterno Notte”) e Domenico Fortunato (“Ferrari”, “Spectre”).

Le riprese di “MalAmore” si sono svolte tra Roma e diverse suggestive location della Puglia, tra cui Brindisi e l’Alto Salento (Francavilla, Torre Santa Sabina, Carovigno, Ostuni). Il progetto ha potuto contare sul contributo del Ministero della Cultura (MiC) e sul sostegno della Regione Puglia attraverso l’Apulia Film Commission e della Regione Lazio. La qualità tecnica dell’opera è garantita da professionisti del calibro di Filippo Silvestris alla fotografia, Walter Caprara alla scenografia e Matteo Passarelli alle musiche. Il montaggio è stato curato da Mauro Ruvolo e i costumi sono di Magda Accolti Gil.

In definitiva, “MalAmore” si presenta come un esordio cinematografico coraggioso e necessario, un’opera che cerca di bilanciare l’intrattenimento di genere con una riflessione acuta sulla contemporaneità, offrendo al pubblico una storia potente e personaggi indimenticabili. Un appuntamento da non perdere per chi cerca nel cinema emozioni forti e spunti per pensare.