Magma a Sanremo: “Trampolino di lancio e opportunità di crescita”

Bilancio sorprendente per il Festival dei Sogni nella città della canzone italiana. Grande la partecipazione di artisti e personaggi dello spettacolo alla luxury spa Somnia Aura del GrandHotel De Anglais di Sanremo dove la Magma Group ha partecipato come official partner in collaborazione con il Dream Massage® e il re del benessere Stefano Serra.

Un’esperienza unica per l’azienda irpina guidata dall’avellinese dott. Maurizio Sole, per una settimana sotto i riflettori con la prima luxury spa sanremese.

A rappresentare nella città dei fiori la Magma Group – specializzata nella produzione e personalizzazione di abbigliamento tecnico sportivo – il responsabile commerciale dott. Vincenzo Labruna, da subito in forte sinergia con Stefano Serra. Spa manager di fama internazionale.

“Sanremo è un trampolino di lancio per noi, un punto di partenza. Presenziare ad un evento importante come il Festival dei Sogni ti da la possibilità di conoscere tantissime persone, famose e importanti.

Con il dott. Serra siamo entrati subito in sintonia. E’ un grande trascinatore oltre che uno stimato professionista”.

Divise sportive targate Magma e maglia dedicata all’evento collaterale 73° Festival di Sanremo. Casacca celebrativa (disponibile su prenotazione presso il Magma Store di Avellino), immortalata in diversi scatti con il marketing manager dell’azienda irpina: “La nostra maglietta, ideata per questa edizione, è stata molto apprezzata dai vip incontrati al Des Anglais – afferma Labruna -. E’ stata apprezzata per la grafica, per la qualità del tessuto. L’abbiamo regalata a diversi cantanti, da I Cugini di Campagna a Gianluca Grignani”.

Una fantastica avventura per la Magma Group che è già al lavoro per programmare la partecipazione alla prossima edizione della kermesse canora italiana.

Rilevanti i contatti maturati a seguito del contributo dell’impresa sportiva al Festival dei Sogni nella città dei fiori, rapporti che porteranno la Magma ad allargare gli orizzonti nel panorama nazionale e meglio rispecchiare ciò che rappresenta e che vuole diventare.