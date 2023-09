Magliette false di Geolier, due denunce a Quindici. E’ accaduto durante il concerto del noto rapper napoletano Emanuele Palumbo che si è tenuto all’interno del campo sportivo.

I due, un 47enne e d un 36enne, già noti alle Forze dell’Ordine, entrambi provenienti da Napoli, si erano introdotti nell’area riservata al pubblico nei pressi del palco, cercando di vendere sciarpe e magliette con l’effige del cantante.

Fermati ed identificati dagli agenti, sono stati condotti in Commissariato e la merce in loro possesso, palesemente contraffatta, sottoposta a sequestro. I due sono stati pertanto deferiti alla Procura della Repubblica di Avellino e a loro carico è stato altresì avviato il procedimento amministrativo rivolto all’irrogazione del foglio di via da comuni dal Vallo di Lauro