Maggio, temperature basse, poca pioggia: il report dell’Osservatorio di Montevergine

“Era dal mese di agosto del 2023 che all’Osservatorio di Montevergine non si registrava un’anomalia di temperatura media mensile di segno negativo. Il mese di Maggio da poco conclusosi, infatti, è stato caratterizzato da una temperatura media di 10.6°C, di poco meno di un grado (-0.8°C, per la precisione) più fredda della media dell’ultimo trentennio di riferimento (1991-2020). Maggio 2025 ha dunque interrotto una serie di ben 20 mesi consecutivi caratterizzati da temperature al di sopra della norma (in molti casi, ben oltre i valori medi dell’ultimo trentennio). Negli ultimi anni, il mese di maggio ha mostrato, sul fronte delle temperature, un andamento molto altalenante: dal 2018 in poi, infatti, si sono susseguite annate contraddistinte da anomalie di segno opposto, tra le quali spiccano il 2019 (che chiuse con un’anomalia di ben -4.0°C) e il 2022 (che si distinse invece per una significativa anomalia positiva, pari a 2.5°C).

Per quanto concerne gli apporti precipitativi, è stato registrato un quantitativo pari a 70.0 mm, distribuitosi nell’arco di 10 giorni. Dal confronto con la media climatologica di riferimento (pari a 123.9 mm), emerge uno scarto di segno negativo (-43.5%). Si tratta di un dato in controtendenza con quanto osservato negli ultimi due anni, in cui è stata rilevata un’anomalia di segno opposto, che si inserisce, tuttavia, in un quadro di lungo periodo evidentemente caratterizzato da continue oscillazioni, perlomeno con riferimento a quanto osservato dagli anni ’50 del secolo scorso ad oggi”. Questo il report sul mese appena trascorso dall’Osservatorio di Montevergine.