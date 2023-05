“Made in Italy: nuovi Scenari per le Imprese”: al via il progetto di TeamSystem e Giovani Imprenditori Confindustria

TeamSystem – tech company italiana che sviluppa soluzioni digitali per la gestione del business di imprese e professionisti – e i Giovani Imprenditori di Confindustria presentano “Made in Italy: nuovi scenari per le imprese”, l’evento dedicato alla scoperta delle tendenze e delle sfide in atto nel mondo del lavoro e i loro impatti concreti sulle imprese.

Una mattinata di incontro e spunti di riflessione che si terrà l’11 maggio sia in modalità digitale (link al form: https://aziende.teamsystem.com/scenario-imprese-2023) che in presenza a Milano, presso l’Auditorium G. Squinzi di Assolombarda.

In questa occasione verrà presentato un nuovo strumento, elaborato dal Centro Studi Confindustria in collaborazione con TeamSystem, che consente di misurare in tempo reale l’attività economica e di avere un’anticipazione mensile delle dinamiche in corso e dello stato di salute del sistema produttivo in Italia.

Si tratta di uno strumento utile e inedito, per via della cadenza di pubblicazione mensile e perché in grado di restituire un’immagine esauriente ed aggiornata sulle dinamiche in atto del mondo delle società di capitale italiane, suddivise per settore, territorio e dimensione di impresa.

Startup del mondo digitale, autorevoli voci istituzionali e protagonisti del Made in Italy rifletteranno sulle sfide, gli scenari e le prospettive future delle imprese italiane, alle prese con un contesto internazionale in continuo cambiamento, sulle innovazioni in grado di trasformare i business tradizionali e sulle nuove frontiere del rapidissimo sviluppo tecnologico, accelerato ulteriormente dall’ascesa dell’Intelligenza Artificiale.

Di seguito i relatori della giornata: