M5s, Vincenzo Ciampi si dimette dal coordinamento provinciale di Avellino

“Lascio nelle prossime ore l’incarico di Coordinatore provinciale del Movimento Cinque Stelle che mi era stato conferito oltre 3 anni fa dal Presidente Giuseppe Conte. A causa dell’impegno professionale, essendo tornato pienamente alla mia attività precedente all’ingresso in politica, non sono in grado di seguire compiutamente la vita del Movimento in una fase complessa e delicata della vita politica provinciale” così Vincenzo Ciampi, Coordinatore Provinciale del M5s.

“Sono stati 3 anni di lavoro e di soddisfazioni tutti dedicati alla provincia di Avellino. Mi piace, innanzitutto, ricordare la nascita di tre Gruppi Territoriali (Avellino, Montoro e Morra De Sanctis) con i loro iscritti e Rappresentanti: la compianta Rita Sciscio, Rosalba Pellecchia, Luciano Del Priore e Sara Spiniello.”



“Poi – prosegue Ciampi – la splendida campagna elettorale delle ultime regionali che ha eletto il nostro Roberto Fico a Presidente della Giunta Regionale della Campania e che ha visto la Provincia di Avellino come l’unica provincia campana in cui il Movimento è cresciuto in numero di consensi, nonostante la perdita del seggio in Consiglio Regionale. Tutto ciò è stato possibile grazie soprattutto all’impegno degli iscritti e degli attivisti sempre presenti sul campo e che hanno consentito al Movimento di radicarsi sempre più anche in Irpinia. Agli amici va il mio grazie di vero cuore.

Lascio soddisfatto del percorso fatto perchè sento di aver dato tutto quello potevo per il Movimento, per la mia città e per l’Irpinia.

Ringrazio Giuseppe Conte per la fiducia che ha sempre riposto in me, il Coordinatore regionale Salvatore Micillo e il nostro deputato e vicepresidente del M5s Michele Gubitosa che mi hanno sopportato e supportato in questi 3 anni. A loro tutti, un grosso e sincero buon lavoro.

Rimango pienamente impegnato con il Movimento, la mia esperienza di questi anni resta a disposizione dei militanti che mi troveranno comunque al loro fianco.”