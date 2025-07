M5s, Vincenzo Ciampi in visita al carcere di Avellino

“Stamattina sono stato all’Istituto Penitenziario “Antimo Graziano” di Avellino a Bellizzi Irpino aderendo all’invito della Conferenza Nazionale dei Garanti dei diritti delle persone private della libertà personale”.

Lo comunica il consigliere regionale del M5s Vincenzo Ciampi, che continua: “Accompagnato dal Garante dei detenuti Carlo Mele e dalla Direttrice dott.ssa Casaburi ho visitato : le sezioni “protette” che sono reparti speciali destinati a detenuti che, per ragioni specifiche ( reati sessuali, collaborazione con la giustizia, disabilità, malattie gravi ecc.), necessitano di protezione da parte della popolazione carceraria; la sezione “giudiziaria ” dove sono detenute le persone in attesa di giudizio e la sezione “femminile” reparto dedicato esclusivamente alle donne detenute. Anche presso l’Istituto Penitenziario di Avellino si riscontrano problemi di sovraffollamento dei detenuti e carenza del personale penitenziario.

Ho constatato, con piacere, l’impegno del personale penitenziario a garantire umanità e dignità dei detenuti, nonché la rieducazione e il reinserimento sociale. Principi sanciti dalla nostra Costituzione. Pertanto, non bisogna abbassare la guardia e lavorare affinché la legge Penitenziaria sia sempre in linea con i principi costituzionali. Come Regione Campania, con il Garante Regionale dei detenuti, Samuele Ciambriello, lavoriamo e seguiamo le carceri regionali” conclude.