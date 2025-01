M5S: sabato riunione provinciale a Montemiletto in vista delle regionali

Il Movimento 5 Stelle ha organizzato un’importante Assemblea Provinciale, che si terrà sabato 1 febbraio alle ore 16:30, presso la Sala Impero in via Roma 9, a Montemiletto (AV). L’incontro rappresenta un momento fondamentale per fare il punto della situazione politica in vista delle prossime elezioni regionali, pianificando insieme il futuro del Movimento a livello locale e regionale.

L’assemblea vedrà la partecipazione di alcuni dei principali esponenti del M5S, che offriranno uno sguardo approfondito sulle tematiche nazionali e locali più rilevanti, rispondendo anche alle esigenze e alle proposte del territorio irpino. Il confronto tra i rappresentanti del Movimento e i cittadini sarà al centro dell’incontro, dando voce a chi vive quotidianamente le problematiche della provincia di Avellino.

Tra gli interventi più attesi, spicca quello di Salvatore Micillo, Coordinatore Regionale del M5S. Inoltre, Michele Gubitosa, Vicepresidente del Movimento 5 Stelle e Roberto Fico, già presidente della Camera dei Deputati.

Non mancheranno anche gli interventi di Agostino Santillo, Deputato M5S, e Vincenzo Ciampi, Consigliere Regionale del Movimento 5 Stelle, che approfondiranno le tematiche relative alle politiche regionali, con uno sguardo particolare alle sfide e alle opportunità per la provincia di Avellino.

Questa assemblea rappresenta un’occasione imperdibile per tutti i cittadini irpini di conoscere le proposte del Movimento 5 Stelle, confrontarsi su temi cruciali per il futuro della regione e dare voce alle proprie preoccupazioni. L’incontro sarà aperto alla partecipazione di chiunque desideri contribuire a un cambiamento reale, mettendo al centro della politica la trasparenza, la vicinanza ai cittadini e il benessere del territorio.