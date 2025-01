M5S, l’iniziativa “Giocattoli in Movimento”: sabato ad Avellino

Sabato 4 gennaio 2025, dalle 17:00 alle 20:00, torna Giocattoli in Movimento, la campagna solidale del Movimento 5 stelle. Un’occasione speciale per unire il sorriso dei bambini, la solidarietà e la protezione dell’ambiente, unendo tutte queste cause in un solo gesto.

L’evento si terrà in Corso Vittorio Emanuele II ad Avellino, dove il gruppo territoriale del M5S Avellino sarà presente con un gazebo pronto a raccogliere i giocattoli donati dalla cittadinanza.

Ecco come funziona: ogni persona che porterà due o più giocattoli o libri per bambini avrà la possibilità di prenderne uno a sua scelta, contribuendo così a dare una seconda vita a giochi ancora utili.

L’iniziativa ha un duplice scopo: da un lato, permette di portare un sorriso ai bambini meno fortunati, destinando i giocattoli raccolti a reparti pediatrici, case di accoglienza per minori e strutture per l’infanzia. Dall’altro, contribuisce a proteggere l’ambiente, riducendo la produzione di plastica e impedendo che tanti giochi ancora utilizzabili finiscano nelle discariche.

L’iniziativa è semplice e aperta a tutti. Gli unici requisiti sono che i giocattoli siano integri e utilizzabili. L’invito è rivolto a tutti coloro che vogliono contribuire a una causa nobile, facendo felici i bambini che ne hanno più bisogno e, al contempo, sostenendo la sostenibilità ambientale.

Il Movimento 5 Stelle di Avellino invita tutti a partecipare a questa giornata di solidarietà, pensata per dare una mano a chi è in difficoltà e per promuovere un modello di economia circolare, dove ciò che non è più utile a qualcuno può diventare prezioso per qualcun altro.