M5S, Ciampi: “Gambacorta non usi ruolo istituzionale per fare campagna elettorale”

“Ci ritroviamo ancora una volta a denunciare l’ennesimo episodio di utilizzo delle istituzioni pubbliche a fini elettorali. Apprendiamo dalla stampa che la Ministra Mara Carfagna, candidata alle elezioni politiche, consente la convocazione a Roma presso il suo ministero del comitato tecnico sulle aree interne alla presenza del presidente del comitato Domenico Gambacorta. Gambacorta è candidato in quei comuni che, per sua stessa ammissione, sono oggetto di determinazioni finanziarie del comitato che presiede”. Dichiara il consigliere regionale M5S Vincenzo Ciampi, membro della commissione Aree Interne.

“Il comitato tecnico della SNAI è, infatti, l’organismo che stabilisce quali comuni rientrino nella strategia nazionale aree interne e possano beneficiare di ingenti finanziamenti. I requisiti per i riconoscimenti, determinati dal ministero per il Sud, sono prestabiliti e oggettivi. Il candidato Gambacorta rispetto ai comuni del suo collegio elettorale può invece offrire sostegno senza strumentalizzare il suo ruolo istituzionale o la delega momentanea del ministro. Constatiamo oggi che questa prassi sta diventando abitudine consolidata, e non solo da parte del Partito Democratico. È un comportamento – conclude – che svilisce le comunità delle nostre aree interne, riducendole a oggetto di bassa contesa elettorale a prescindere dai reali bisogni dei cittadini”.