M5S, Ciampi: “Dumping contrattuale, Regione garantisca equa remunerazione agli operatori della riabilitazione”

“Oggi, nel corso del Question time, ho richiamato l’attenzione della giunta sul dumping contrattuale, un tema di estrema rilevanza per la tutela dei diritti dei lavoratori del nostro Servizio Sanitario Regionale, in particolare nel settore dei centri di riabilitazione accreditati. L’amministrazione De Luca continua a ritenere sufficiente l’irrisoria premialità dell’1% per le strutture che adottano il contratto collettivo più vantaggioso, ovvero il contratto AIOP, introdotta con delibera dello scorso luglio in applicazione della legge regionale n. 18 del 2022. Noi invece pensiamo che si debba fare di più. In altre regioni, alle aziende che applicano il contratto AIOP è stata riconosciuta una più consistente maggiorazione”. Dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Vincenzo Ciampi, a margine del question time.

“La sintesi degli interessi di cui ha parlato l’Assessore in Aula ci appare eccessivamente sbilanciata a sfavore degli operatori. Abbiamo, inoltre, ribadito alla giunta la necessità di monitorare i risultati della lotta al dumping. Lo avevamo già fatto nella scorsa sessione di adeguamento normativo, presentando un emendamento bocciato in Commissione. La Regione ha delegato un intero settore della sanità, la riabilitazione, ai privati ed è inaccettabile, se si considera l’ingente mole di risorse erogate, che si consenta che un operatore della sanità privata guadagni molto meno di un operatore della sanità pubblica. Chiediamo, ancora una volta, alla giunta regionale di farsi garante delle remunerazioni dei lavoratori garantendo loro dignità e rispetto. Non possiamo tollerare – conclude Ciampi – che una pratica odiosa che penalizza i dipendenti privati perduri ingiustificatamente nella nostra regione”.