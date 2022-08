M5S, Ciampi: “De Luca getta la maschera, un miliardo di fondi regionali solo a Salerno”

Il Consigliere regionale del Movimento 5 stelle Vincenzo Ciampi: “De Luca conferma, sotto elezioni, la sua visione salernocentrica”.

“La Giunta De Luca continua nella sua visione salernocentrica, resa pubblica senza vergogna sui manifesti a Salerno: un elenco di opere pubbliche solo per la sua città pubblicato sotto elezioni! Ancora una volta De Luca conferma il disinteresse per l’Irpinia e per il resto delle aree interne”. A denunciarlo è Vincenzo Ciampi, consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle.

“Una logica miope che rivela la sua visione: alimentare il suo sistema di potere locale contro l’interesse della maggioranza dei campani. Basta inganni: non dimentichiamo le sue bugie sulla ferrovia (il capoluogo irpino è da anni senza treni), il voltafaccia sul pronto soccorso di Solofra, le false speranze per i giovani agricoltori lasciati senza fondi per il primo insediamento, lo scempio della norma consuma-suolo che aggira una nuova legge urbanistica. Auspico che il 25 settembre i cittadini delle aree interne non abbiano memoria corta. Continuiamo comunque la nostra battaglia su sanità, ambiente, occupazione anche nel silenzio colpevole dei deluchiani d’Irpinia che oggi cercano voti. L’unica alternativa si conferma il Movimento Cinque Stelle. Votiamo convintamente per Giuseppe Conte” -conclude Ciampi-.