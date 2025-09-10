Ciampi: “Picarelli attende il progetto di riqualificazione da 12 anni”

“Da oltre dodici anni i cittadini della frazione Picarelli di Avellino attendono la realizzazione del progetto di edilizia sociale che avrebbe dovuto ridare dignità e servizi a un quartiere segnato da spopolamento e degrado. Il programma, ideato nel 2013 e accolto dalla Regione nel 2015, prevede la costruzione di 45 alloggi e la rigenerazione urbana della zona. Eppure, a distanza di sei anni dall’aggiudicazione dei lavori, non si hanno informazioni certe né sull’avanzamento del cantiere né sulle tempistiche di completamento”. Dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Vincenzo Ciampi, che sul tema ha presentato un’interrogazione alla Giunta regionale.

“Ho chiesto di conoscere il cronoprogramma del progetto Social Housing Picarelli e di chiarire quando saranno attivati i servizi socioeducativi, formativi e ricreativi previsti. La Regione ha il dovere di garantire trasparenza e monitoraggio su un intervento da circa 9 milioni di euro, finanziato con risorse pubbliche e private. Le comunità locali meritano risposte, tempi certi e il completamento di un’opera che non può più essere rinviata”.