M5S Campania: “Frana Casamicciola, vicini alla popolazione”

“L’enorme tragedia che ha colpito Casamicciola ci segna profondamente. Siamo vicini ai familiari delle vittime, agli sfollati, alle comunità colpite e ringraziamo i soccorritori, determinanti in queste ore. Quanto accaduto, purtroppo, non è il primo evento drammatico che investe l’isola d’Ischia ed evidenzia il fallimento delle politiche messe in campo fino ad oggi sulla prevenzione del dissesto idrogeologico”. Dichiarano i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano, Vincenzo Ciampi e Gennaro Saiello.

“La tutela del territorio non può continuare ad essere solo uno slogan mentre si propongono norme che favoriscono il consumo di suolo e non la sua manutenzione. Una seria riflessione andrebbe fatta anche sulla legge regionale sulla semplificazione urbanistica, già bocciata dal Governo e a rischio incostituzionalità. La priorità – concludono – deve essere una e chiara a tutti: mettere in sicurezza i territori per salvaguardare i cittadini della nostra regione”.