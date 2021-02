Politica M5S, Cammarano: “Ristori per tutti gli agriturismi campani, la giunta accoglie le nostre richieste” 27 Febbraio 2021

“Esprimiamo enorme soddisfazione per l’accoglimento da parte della Giunta regionale delle nostre istanze in merito alla misura di sostegno per gli agriturismi”.

“Con il decreto 45 del 26 febbraio, infatti, viene finalmente ammessa al ristoro la “totalità” delle aziende campane regolarmente in attività. Dalla prima graduatoria di dicembre, infatti, venivano esclusi gli imprenditori agricoli non inclusi nell’albo regionale, pur non avendo nessuna responsabilità in proposito”.

“Il mancato aggiornamento infatti era causato da una incompleta applicazione della normativa regionale del 2008, che non chiariva del tutto l’iter autorizzativo per le attività in essere. È una boccata di ossigeno per un settore strategico per le nostre economie rurali e per le aree interne”.

E’ quanto dichiara il Presidente della Commissione aree interne della Regione Campania, Michele Cammarano.