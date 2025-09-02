M5s Avellino: “Verde pubblico dimenticato, una responsabilità tradita”

Si riporta il comunicato del Movimento 5 Stelle – Gruppo Territoriale Avellino:

Avellino ha avuto la fortuna di ereditare luoghi straordinari, tra questi, la Villa Comunale al Corso, nata come orto botanico tra i più importanti della Campania. Un tesoro che avremmo dovuto custodire e valorizzare. E invece, come un rampollo viziato e sconsiderato, la città ha dilapidato questo patrimonio lasciandolo scivolare nell’abbandono.

Le criticità sotto gli occhi di tutti:

• Alberi d’alto fusto abbattuti e mai sostituiti: oggi restano solo tronchi a ricordare la grandezza perduta e vuoti dolorosi che gridano incuria.

• Fontanelle senz’acqua, senza rubinetti, ridotte a contenitori di immondizia.

• Aiuole trasformate in terra battuta, senza un filo d’erba, senza vita.

• Giostrine per i bambini rotte, insicure, che invece di portare gioia comunicano degrado.

A ciò si aggiunge la gestione discutibile delle chiusure preventive per maltempo: parchi sbarrati anche quando il temporale annunciato non si presenta o si riduce a pochi minuti di pioggia. Poi, per la riapertura, possono volerci giorni, con il risultato che i cittadini restano privati dei loro spazi verdi anche in giornate soleggiate e sicure.

Un altro aspetto allarmante è la sicurezza di questi luoghi: i giardini di Piazza Kennedy, fino a poco tempo fa impraticabili per episodi di microcriminalità e aggressioni, sono tornati a essere vivibili in pochi giorni grazie alla presenza costante delle forze dell’ordine. Una dimostrazione evidente che i controlli funzionano e che vanno estesi a tutte le aree verdi cittadine.

Oggi Avellino si trova sotto la guida di un Commissario prefettizio, dopo la caduta dell’ultimo sindaco e lo scioglimento del Consiglio comunale. La città è in predissesto finanziario, in piena spending review e con il rischio concreto di dissesto, frutto degli errori e delle cattive gestioni di un certo modo asfittico e personale di fare politica in città.

Ma proprio perché siamo in questa fase delicata, non possiamo accettare che il verde pubblico venga abbandonato: il decoro, la vivibilità e la sicurezza dei cittadini non sono spese superflue, ma diritti fondamentali.

Il GRUPPO TERRITORIALE cittadino chiede con forza:

• Maggiore cura del patrimonio arboreo e la sostituzione degli alberi abbattuti.

• Ripristino di tutte le fontane che un tempo caratterizzavano la nostra città e costante manutenzione.

• Riqualificazione delle aiuole della Villa Comunale ma non solo di essa.

• Sostituzione o interventi di riparazione delle giostrine dove possibile, restituendo dignità e sicurezza agli spazi dei più piccoli.

• Una gestione più attenta e proporzionata delle chiusure degli spazi pubblici per maltempo.

• Controlli regolari e capillari in tutte le aree verdi, per garantire la sicurezza dei cittadini.

Avellino merita un verde pubblico vivo, sicuro, accogliente.

Non rassegniamoci al degrado: pretendiamo il rispetto e la valorizzazione di un’eredità che appartiene a tutti noi.