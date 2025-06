M5s, Aquino: “Si muovono solo i banchi della Giunta, la città è ferma”

In Aula l’appello del capogruppo del Movimento 5 Stelle, Antonio Aquino:

“Ci ritroviamo a pochi giorni dall’ultima volta in cui, con umiltà, la sindaca Laura Nargi ci ha informati dei ragionamenti in corso per affrontare una crisi interna, e oggi si parla ancora di porte aperte alla maggioranza. Io, insieme ovviamente all’opposizione, non mi sono nascosto. Abbiamo manifestato disponibilità nei tempi che la sindaca ha chiesto, ma le abbiamo anche sottolineato una cosa fondamentale: il tempo è stringente e la città ha bisogno di interventi concreti. Quello che vedo oggi, alla luce dell’ultimo confronto avuto, è solo la sensazione di un moto relativo, cioè quello che avviene tra i banchi della giunta, mentre la città è ferma e non può essere spettatrice passiva di questa situazione. La città non può continuare a subire; ha bisogno di risposte e subito.

Faccio gli auguri ai nuovi componenti della Giunta con l’auspicio che questo possa essere un passo verso una ricostruzione. In alternativa, però, auspico altresì un’assunzione solida di responsabilità da parte della sindaca e capisca che non è più tempo di andare avanti e rimetta la discussione in mano ai cittadini. In entrambi i casi, spero che il pensiero della sindaca vada innanzitutto al suo senso di responsabilità, al dovere civico e al peso della fascia che indossa. Mi auguro che questo possa essere un momento di svolta, per il bene della città, e che si possa finalmente sbloccare una macchina amministrativa ingessata da un anno”.