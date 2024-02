M5s, ad Avellino il “Cantiere delle Idee” con la Vice Presidente del Senato Castellone

Ieri, Sabato 3 Febbraio, presso la Sala Blu dell’ex Carcere Borbonico ad Avellino, si è svolto l’incontro con il “Cantiere delle Idee”, un laboratorio territoriale rivolto ad attivisti, società civile ed associazioni, su iniziativa della Vice Presidente del Senato Mariolina Castellone.

Un momento di condivisione che fornisce gli attrezzi necessari per costruire un progetto: trasformare la società odierna in una società più giusta, senza dimenticare il confronto con i giovani e ascoltare quelle che sono le loro idee e proposte.

Ad aprire l’evento sono stati i saluti del Consigliere Regionale del M5s, Vincenzo Ciampi per dare il benvenuto alla Vice Presidente del Senato, Mariolina Castellone.

“Davanti a una politica che prova a frammentare il Paese, c’è una parte politica che prova ad unire e fare rete. Noi rappresentiamo questo – afferma la Sen. Mariolina Castellone – il progetto che è nato da diversi mesi e ha girato già tanti luoghi della Campania, che è quello di Cantiere delle Idee, quest’oggi ad Avellino discuterà su quelle che potranno essere le possibilità di sviluppo per questo territorio”– conclude Mariolina Castellone.

“l’Irpinia e le aree interne”, il tema trattato durante l’incontro, raccontando quanto fatto in questi anni dal Movimento 5 stelle per ripopolare le aree interne e insieme ai presenti ci si è interrogati su quanto ancora c’è da fare partendo dallo spopolamento, la partecipazione dei giovani alla vita delle comunità, l’accesso equo ed universale ai diritti costituzionali, a come le infiltrazioni criminali influenzano la vita delle comunità stesse.

Tante sono state le realtà associative che hanno preso parte a questo appuntamento, moderato dal dott. Roberto Vaino, che ha dato voce a quanti erano presenti.

A far da cornice grandi artisti che hanno interpretato vari testi, a partire da Giorgio Gaber a Guido Dorso e Franco Arminio.

“La libertà è partecipazione” come dice la canzone di Gaber che la platea ha potuto sentir cantare da Paolo De Vito accompagnato dal chitarrista Gianluca Marino e il Meridione può contare anche sulle risorse dei giovani irpini, come i 100 uomini di acciaio di cui parlava Dorso nel brano letto da Angela Caterina del Teatro d’Europa in questa serata di politica, cultura, partecipazione e voglia di cambiamento.

A concludere, oltre alle parole della Sen. Mariolina Castellone, la platea ha ascoltato con attenzione l’intervento di tre giovanissimi attivisti irpini, Luca Relmi in qualità di Referente Giovani del Gruppo Territoriale di Avellino che ha lanciato un messaggio “I giovani sono oggi in mezzo a noi e vi invitiamo a partecipare, ad avvicinarvi sempre di più. Esponetevi e non avete timore di farlo” e lo stesso hanno fatto Matteo Pinchera, Gruppo Territoriale di Morra De Sanctis e Daniele Iannone del Gruppo Territoriale di Montoro. I ragazzi hanno voluto ringraziare tutti, ma soprattutto i loro coetanei presenti in sala.